Ora il Palaveneto. Entro febbraio il via alle opere: 6 milioni col Pnrr

Il Pnrr entra nel vivo, dopo le scuole e il Mercato delle Erbe (oltre ai lavori già finanziati e in parte avviati alla Mole) toccherà al Palaveneto. L’impianto sportivo nel cuore della città, abbandonato da oltre un lustro, dovrebbe vedere l’inaugurazione del cantiere entro il mese di febbraio. Intanto la progettazione esecutiva si appresta a finire nella discussione in giunta per il via libera, e ciò dovrebbe accadere entro il 20 gennaio. Resta per il Palaveneto la serie di vincoli temporali, tra cui la rendicontazione dell’opera, comprese le scadenze periodiche. Entro settembre 2024 il responsabile dei lavori dovrà rispettare la fase procedurale del 30% del totale, oltre ad altri obiettivi nel corso del 2025, mentre la consegna del cantiere è fissata tassativamente entro il 31 marzo 2026. L’importo del finanziamento Pnrr dei lavori è di circa 6 milioni di euro che l’amministrazione comunale integrerà con circa 1,5 milioni di euro grazie al contributo Gse (il Gestore dei servizi energetici). Dopo l’approvazione del progetto esecutivo si procederà alla consegna del lavori secondo un accordo quadro per velocizzare l’affidamento. Ma che tipo di intervento sarà? La previsione è quella di demolire il cosiddetto ‘corpo accessorio’, l’area attigua al palas vero e proprio dove originariamente si trovavano le palestre verso la parte bassa del plesso, e lì verrà realizzata un’area parcheggio, a disposizione di visitatori e residenti. La ristrutturazione, al netto dell’adeguamento sismico secondo le norme vigenti, prevede un intervento strutturale e la complessiva ristrutturazione interna con ridistribuzione degli spazi. Resterà la gradinata con il campo gioco. L’assessore ai lavori pubblici, assieme alla collega dei servizi sociali, Manuela Caucci, stanno valutando l’opportunità di rendere il Palaveneto un contenitore dedicato all’attività fisica per giovani utenti in età scolare. Nei mesi scorsi gli accessi erano stati murati per le continue intrusioni.