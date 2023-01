"Ora investiamo nella seggiovia di Monte Falco"

L’Appennino è senza neve a causa delle temperature superiori alla media del periodo che da quindici giorni si registrano in Emilia-Romagna anche a causa del cambiamento climatico. Risultato? Crisi nera per albergatori, gestori di impianti di risalita e maestri di sci non solo in Campigna, ma in tutta la catena appenninica, che si sono visti cancellare tante prenotazioni. Situazione preoccupante che riguarda, oltre all’Emilia-Romagna, anche altre regioni del crinale appenninico come la Toscana e Abruzzo. Così il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore al turismo e al commercio Andrea Corsini hanno chiesto, insieme ai loro colleghi delle altre due Regioni, un incontro urgente alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

"Le Regioni non possono essere lasciate da sole – affermano Bonaccini e Corsini –. Occorre un piano straordinario per far fronte a una situazione altrettanto straordinaria. I nostri operatori dell’Appennino bianco, dopo le stagioni cancellate dal Covid, oggi sono alle prese con un altro momento nero che sta cancellando gran parte degli incassi dell’inverno con effetti che rischiano di essere irreversibili". Servono investimenti, mutui e liquidità che da sole le Regioni non possono garantire per risollevare un comparto in ginocchio e "per compensare, almeno in parte, i danni prodotti da questa anomalia climatica – aggiungono – e poi con provvedimenti per posticipare i mutui e dare così sollievo immediato agli operatori e infine con aiuti per la sostituzione dei vecchi impianti di innevamento con quelli di ultima generazione che permettono di mantenere la neve artificiale anche a temperature più elevate".

Gli operatori e i maestri di sci di Campigna avevano, già prima di Natale, lamentato la difficile situazione gestionale della piccola ma completa stazione invernale di Campigna, la più importante della Romagna dove le piste, in questo avvio del 2023, sono verdeggianti a causa delle alte temperature come a primavera e non si intravede nemmeno un cambio repentino nella situazione meteo. "Notiamo con piacere che la Regione si è mossa celermente, perché la situazione è veramente difficile – commentano i gestori della stazione invernale del forlivese – e speriamo che il Governo ci dia una mano visto che per l’Appennino forlivese la situazione è ancora più grave in quanto gli impianti di risalita sono localizzati a quote molto più basse rispetto alle stazioni più blasonate del Cimone e del Corno alle Scale. Una ragione in più – concludono – per investire nella seggiovia di Monte Falco che sarebbe utilizzabile non solo in inverno ma in tutte le stagioni e potrebbe diventare una vera e propria attrazione per i turisti a 360° ".

Oscar Bandini