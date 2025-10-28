Non è scattata l’ora legale, parcometri non aggiornati: sosta scontata

Ancona, 28 ottobre 2025 – Scatta l’ora legale ma non per i parcometri della sosta a pagamento. Ieri mattina molti cittadini si sono ritrovati a pagare i parcheggi sulle strisce blu con un bel risparmio per le proprie tasche perché non tutti i dispositivi che erogano il biglietto erano stati aggiornati in tempo con il cambio dell’orario che nella notte tra sabato e domenica ha portato le lancette dell’orologio un’ora indietro. Meno contente invece le casse comunali. Molti parcometri del centro, soprattutto quelli nella zona del quartiere Adriatico, zona Villarey, tribunale e la zona di via Veneto, avevano ancora l’orario solare quindi erano tutti un’ora avanti. Questo ha portato a far sì che i cittadini che alle 8 si sono trovati davanti alle macchinette, per immettere il denaro contante, potevano già contare su un’ora pagata visto che per la macchinetta erano già le 9. Immettendo quindi il pagamento per un’ora potevano starcene due e così via.

I primi ad accorgersene sono stati gli utenti delle vie attorno all’ospedale Salesi che si erano recati in zona di buon ora per recarsi al laboratorio analisi. Controllando anche i parcometri di altre vie, fino a corso Amendola, la musica era la stessa anche dopo le 10. Un rappresentante si è fermato in corso Amendola con la propria automobile ed è sceso per prendere il ticket. Inserendo le monete si è trovato anche lui a risparmiare un euro e venti centesimi, la tariffa di un’ora, perché per il parcometro erano già le 11 passate. Il cittadino doveva trattenersi in zona per due ore ma invece di pagare 2 euro e 40 centesimi ha pagato solo un euro e 20 centesimi.

“Speriamo di non prendere nessuna multa – ha detto accorgendosi dell’errore – perché oltre all’orario di fine sosta consentita c’è anche inciso quello di inizio e nel biglietto a me dà le 11.53 ma sarebbero le 10.53”. Non sono state avvistate multe ieri sulle auto in sosta con il biglietto stampato. Sul motivo per cui diversi parcometri segnavano ancora l’ora solare invece di quella legale il Carlino ha chiesto all’assessore Daniele Berardinelli, che ha la delega ai rapporti con Ancona Servizi, la Spa che gestisce la sosta a pagamento sulle strisce blu: “Alcuni parcometri più nuovi – ha spiegato l’assessore – hanno fatto l’aggiornamento in automatico, da soli. Quelli più datati no ma verranno fatti manualmente, uno per uno e Ancona Servizi sta già provvedendo”. Da oggi l’orario dovrebbe essere tornato quello giusto con l’ora legale.