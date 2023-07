"Ora salviamo la Villa Bonaparte Torlonia"

di Giulia Mancinelli

Una petizione per "salvare" Villa Bonaparte Torlonia, antica residenza senigalliese risalente al primo ventennio dell’Ottocento, situata in via Raffaello Sanzio, al civico 27. L’idea è di due studenti senigalliesi, Riccardo Marletta e Elena Bonazza, che hanno ripercorso la lunga storia dell’edificio, da anni in stato di abbandono e oggi di proprietà di una società immobiliare romana, che vorrebbe abbatterla per costruire un complesso residenziale, continuando quel processo di riconversione dell’intera area, iniziato quando le Suore della Carità lasciarono la villa che, per un lungo periodo, era stata il loro convento.

"La società immobiliare ha potuto realizzare il progetto in seguito alle autorizzazioni pervenute dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali e dall’Amministrazione comunale. Tale demolizione potrebbe essere evitata trovando soluzioni alternative - affermano i due studiosi - ad esempio cercando di salvaguardare il corpo centrale costituito dalla residenza storica per attuare un progetto che abbia la visione più ampia di riutilizzo di Villa Torlonia, come luogo dedicato ad eventi culturali e congressuali.

Si potrebbe attingere ai finanziamenti della Comunità Europea, stanziat, anche in altre occasioni, per supportare progetti di salvaguardia di infrastrutture storiche di importanza nazionale ed europea, preziosi anche a fini turistici".

Villa Bonaparte Torlonia è però di proprietà di una società immobiliare romana che sta portando avanti una nuova pratica edilizia, in seguito alla quale si prevede la costruzione di un complesso residenziale, dopo l’abbattimento della Villa stessa.

"Dopo aver appreso dalla stampa nei mesi scorsi del progetto di abbattimento, abbiamo preso a cuore questa vicenda e ci siamo attivati per far sentire la nostra voce, contrari alla demolizione di una interessante testimonianza del passato della città di Senigallia - proseguono - Ciò che desideriamo, come si può comprendere dalla nostra petizione pubblicata su change.org (https:chng.itDF7tQxPvn5), indirizzata al sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e a tutte le associazioni culturali della città, è di evitare la demolizione di Villa Torlonia e, soprattutto, che sia cambiata la destinazione urbanistica. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche, sostenendoci ed incoraggiandoci in questa iniziativa volta ad attirare l’attenzione sulle sorti di una residenza tanto significativa per la storia della nostra cittadina. In particolare la nostra gratitudine va alle professorsse Beatrice Togni e Gabriela Osti, alla dottoressa Lorenza Zampa, ai signori Ettore Baldetti e Leonardo Badioli e Franco Porcelli".