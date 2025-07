Ora si va verso lo stop al lavoro nelle ore più calde

Stop a determinati lavori negli orari più a rischio a causa del caldo, la Regione verso un adeguamento: "Giovedì ci sarà un incontro che avrà come conseguenza un provvedimento simile a quello dello scorso anno. Dovrò tutelare i lavoratori nelle ore più calde, soprattutto quelli che lavorano all’aperto e che mettono a rischio la loro incolumità". Così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, a margine del Consiglio regionale di ieri mattina. Acquaroli ha parlato dell’incontro tra Regione, sindacati e associazioni dei datori di lavoro per replicare lo stop al lavoro: "Vogliamo dare una risposta per la sicurezza – ha aggiunto il presidente – e creare un meccanismo che adotti un approccio sistematico rispetto a questa esigenza".

L’invito a fare qualcosa sul tema era arrivato dai vertici della Cisl regionale: "In questa fase di caldo torrido è fondamentale intervenire con provvedimenti d’urgenza – ha detto il segretario Cisl Marche Luca Talevi – Molto importante sarà l’incontro in Regione di giovedì prossimo per condividere i contenuti di una ordinanza tesa alla sospensione dei lavori all’aperto nelle ore più calde. Il continuo innalzamento delle temperature impone altresì la previsione di strumenti quali la cassa integrazione per le giornate in cui la Protezione Civile prevede che vi saranno ondate elevate di caldo".

All’incontro in questione parteciperà anche l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, che si occuperà della mediazione tra le parti: "Proporrò di replicare una iniziativa simile a quella dello scorso anno. Lavorare all’aperto con queste temperature è rischioso".