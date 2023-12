"Ora siamo in grado finalmente di dare risposte"

Saranno gli addetti dell’U.R.C.A., l’Unione Regionale Cacciatori dell’Appennino, a occuparsi dell’eradicamento dei cinghiali nel territorio comunale di Ancona. Per ora con una trappola piazzata in zona Cittadella dove all’interno verrà piazzato del mais in modo da attirare gli ungulati. A questo risultato si è giunti dopo un intenso lavoro dell’amministrazione comunale di Ancona che ha consentito, tra l’altro, di raggiungere un accordo tra gli enti coinvolti: Polizia Provinciale di Ancona; Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; Regione Marche Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie; AST Ancona Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale; AST Macerata Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale. L’accordo contiene il protocollo operativo per la definizione delle prescrizioni da adottare durante gli interventi di trappolamento: "Devo riconoscere – ha commentato l’assessore competente della Regione Marche, Andrea Maria Antonini - la caparbietà del vicesindaco Zinni nel voler assolutamente risolvere questo problema importante per la città di Ancona. Oggi con questa trappola posizionata in via sperimentale, grazie anche all’U.R.C.A., riusciremo sicuramente a dare delle risposte".