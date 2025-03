Ora tocca a ponte Portone. Va rialzato e spostato

Il ponte Portone va rialzato, avviato lo studio per spostarlo di circa 50 metri a monte. Proseguono i lavori da parte della struttura commissariale che ha individuato criticità anche sul ponte Portone. C’è già un’idea di progetto che prevede di spostare il ponte a monte, all’altezza del parcheggio nei pressi di ponte Zavatti, un lavoro che comporterà un nuovo studio sulla viabilità. Dopo il ponte degli Angeli dell’8 dicembre 20218, finito nel mirino della magistratura per il mancato rispetto del franco idraulico e il nuovo ponte Garibaldi, per cui proprio ieri erano attese le ultime documentazioni in modo da poter avviare i lavori. "La ditta è già pronta – spiega il vice commissario, ingegner Stefano Babini – si tratta di un’impresa dell’Aquila che eseguirà i lavori che, auspichiamo dovrebbero iniziare entro la fine del mese o al massimo i primi di aprile". Il ponte sarà realizzato in officina, proprio come potrebbe avvenire per il ponte Portone, in modo da evitare disagi alla viabilità in una delle zone più trafficate della città. Si lavora per rendere Senigallia più sicura e soprattutto per fare in modo che, in caso di emergenza, tutte le zone della città possano essere raggiunte in breve tempo e su strade sicure. L’Amministrazione, insieme alla struttura commissariale è pronta anche a chiudere la partita che riguarda le delocalizzazioni per quelle abitazioni che si trovano a ridosso dell’argine, in zone già alluvionate non solo nel 2014 e nel 2023, ma anche in altri momenti di emergenza. Si tratta di circa dieci abitazioni per cui verranno stanziati indennizzi che coprono l’80% del valore ma fino a 187mila euro per la prima casa e il 50% del valore ma fino a 150mila euro se si tratta di una seconda casa. Alcune abitazioni saranno de localizzate per lasciare spazio alle vasche di laminazione. "Attendiamo che sia terminato l’iter e noi, come struttura commissariale siamo pronti ad intervenire con gli indennizzi" conclude Babini. La struttura commissariale procede con i lavori di messa in sicurezza del fiume Misa sull’intera vallata, ma i ponti restano una priorità per garantire una circolazione dei mezzi in sicurezza ed evitare che una parte della città resti isolata come avvenuto sia nel 2014 che nel 2023. In entrambe le alluvioni ci sono stati problemi anche legati ai collegamenti telefonici che hanno reso ancora più difficili i soccorsi e le allerte che, nelle zone a rischio vengono inviati anche attraverso la messaggistica istantanea.