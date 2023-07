Orario delle Sale Slot a Senigallia: Bagarre in Consiglio Comunale

Bagarre in consiglio comunale tra il presidente del consiglio Massimo Bello e il capogruppo del Pd Dario Romano. Un botta e risposta a toni accesi quello che è scaturito al termine della votazione che riguarda l’estensione dell’orario delle Sale Slot, pratica rinviata in Commissione. "Lei oggi ha perso il controllo per l’ennesima volta – spiega Romano – lei ha negato a un consigliere comunale (art.46) il diritto di prendere la parola. Lei ha invalidato tutte le votazioni. Ho provato a farla recuperare ma non ha voluto. Non è sua quest’aula ma di tutti i 24 più il sindaco. Lei stesso ha scritto questo regolamento. Chiedo di mettere a verbale, ci sono gli agenti della Municipale testimoni". Il presidente del consiglio è subito intervenuto: "Il presidente precisa e puntualizza i termini come dice l’articolo 15 – afferma Massimo Bello, presidente del consiglio comunale – non sono state violate norme del regolamento, non è stato impedito ad alcun consigliere di esprimersi. La presidenza ha dato la parola a coloro che l’hanno chiesta e alla fine credo fossero uno per gruppo". Il sindaco ha risposto all’interrogazione riguardo a due interventi, che saranno effettuati in autunno in collaborazione con le Ferrovie e riguardano i fossi del trocco e delle cone".