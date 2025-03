Oratorio della Carità,. Bianca Sorrentino presenta: "Pensare come Medea"

Il Rotary club di Fabriano invita alla seconda anteprima della Festa di Scienza e Filosofia 2025. Venerdì alle 17.30 all’oratorio della Carità Bianca Sorrentino, giornalista Rai e studiosa del mondo classico, presenterà il libro "Pensare come Medea. Cosa ci insegnano le donne del mito sulla nostra vita" . Un viaggio nel mito per riscoprire la forza delle donne e rompere gli stereotipi. Un incontro attuale e potente, in vista della Giornata della Donna. In programma il reading del liceo Classico "Stelluti".