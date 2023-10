Oratorio della carità: cardiologi a confronto

Cardiologi a confronto questo fine settimana a Fabriano: si svolgerà infatti oggi e domani all’oratorio della Carità, un importante evento formativo con medici cardiologi provenienti da tutta Italia i quali condivideranno esperienze, tecniche e percorsi di cura per i pazienti.

"Le due giornate – spiegano dall’Ast Ancona - saranno anche occasione per un consuntivo di dieci anni di aritmologia interventistica di terzo livello a Fabriano. L’evento vedrà la partecipazione di specialisti di fama e proietterà l’unità operativa di Cardiologia e tutti i suoi operatori in un circuito nazionale. In programma 5 sessioni, una tavola rotonda e tre letture magistrali". Ecco i temi delle due giornate: prevenzione cardiovascolare e nuovi target terapeutici, focus sulle valvulopatie e gestione post intervento nell’ottica dell’integrazione ospedale territorio, scompenso cardiaco, le novità in aritmologia, i farmaci e l’interventistica. La tavola rotonda, infine, verterà sulla telemedicina, il Pnnr, l’integrazione ospedale – territorio, la sanità del futuro. La Cardiologia dell’ospedale Profili, diretta dal Pietro Scipione, è promotrice dell’iniziativa e fanno parte del comitato organizzatore tutti i medici che vi operano.