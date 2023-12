Orchestra Fiati allo Sperimentale

C’è anche l’Orchestra Fiati di Ancona nel ricco programma di iniziative "Ancona che brilla – La meraviglia del Natale". Il primo appuntamento con la formazione dorica è per questa sera (ore 21, ingresso libero) al teatro Sperimentale, dove l’orchestra, diretta da Mirco Barani, sarà protagonista di un concerto dal titolo "Ciak... si suona", nel corso del quale saranno eseguite celebri colonne sonore di alcuni dei film più amati dal grande pubblico. L’Orchestra Fiati di Ancona (OFA) è composta da circa cinquanta musicisti provenienti da tutto il territorio regionale, e nasce dall’esigenza di mantenere viva la tradizione culturale bandistica e allo stesso tempo di valorizzare la musica originale per fiati. Non bisogna infatti dimenticare che l’orchestra anconetana trae le sue radici dalla Banda Città di Ancona, già attiva nei primi anni dell’Ottocento. Dalla stagione lirica del 2003, l’Orchestra Fiati di Ancona partecipa come banda di palcoscenico nelle produzioni liriche del Teatro delle Muse. Il costante impegno nella promozione della musica originale per fiati ha permesso la realizzazione di importanti progetti, collaborando con gli artisti di fama internazionale.