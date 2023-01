Orchestra Filarmonica Marchigiana al Pergolesi

Una stagione ricchissima, che spazia dal Classicismo al Novecento e agli autori contemporanei, con grandi interpreti di livello internazionale e giovani talenti di straordinaria bravura. Ecco in sintesi quello che proporrà la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana al Teatro Pergolesi Jesi. Un cartellone, quello realizzato in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini e l’Amministrazione comunale, composto da otto concerti. Si inizia venerdì 20 con la Sinfonia "Dal nuovo Mondo" di Dvorák preceduta da splendide composizioni per violoncello e orchestra di Cajkovskij interpretate da Ettore Pagano, giovane violoncellista di eccezionale talento. A dirigere sarà Gérard Korsten, musicista di fama internazionale. Il 4 febbraio ci sarà il ‘Family Concert’, fuori abbonamento, incentrato su ‘Pierino e il Lupo’ di Prokof’ev diretto da Aram Khacheh. Il 15 toccherà a uno dei pianisti più richiesti della sua generazione, Giuseppe Albanese, il quale proporrà: ‘Il mio Mozart’: due splendidi Concerti per pianoforte, il n. 18 e il n. 21, inframezzati dalla Fantasia in do minore; la concertazione è affidata al primo violino dell’Orchestra, Alessandro Cervo.

Tre i concerti a marzo: ‘Strauss-Beethoven’, in cui Manlio Benzi dirigerà le ‘Metamorfosi’ di Strauss e la Sinfonia n. 3 di Beethoven (il 3); l’Ottava Sinfonia di Beethoven, preceduta dal Primo Concerto per violoncello e orchestra di Šostakovic, con Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e solista ospite della Tokyo Philarmonic Orchestra e della Seoul Philarmonic Orchestra (il 21); ‘Suono Italiano’, che vedrà la Form e il chitarrista Eugenio della Chiara, diretti da Diego Ceretta, interpretare il ‘Notturno’ di Martucci, il Concerto per chitarra e orchestra di Castelnuovo-Tedesco e ‘Pulcinella’ di Stravinskj (il 31) La giovane violinista georgianaturca, Veriko Tchumburidze, vincitrice a soli 20 anni del prestigioso Concorso Wieniawski, il 15 aprile interpreterà il Concerto per violino e orchestra di Brahms e la Sinfonia n. 2 di Beethoven, con la direzione di Giuseppe Montesano.

Si chiude il 6 maggio con un concerto dedicato al musical diretto da Romolo Gessi, principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia. I nuovi abbonamenti sono disponibili fino a martedì. Info 0731 206888 e [email protected]