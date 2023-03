Ordigni bellici: partita la bonifica E’ polemica sui questionari

Ponte San Carlo, partita la bonifica da ordigni bellici, spuntano nuove polemiche. "Hanno preso il via lunedì scorso e si protrarranno per l’intera settimana - spiegano dal Comune - i lavori di bonifica da eventuali ordigni bellici presenti nell’area interessata alla demolizione e ricostruzione. L’intervento abbraccia un’ampia area attorno all’infrastruttura ed è propedeutico ai prossimi lavori di scavo per interrare i sottoservizi. Gli stessi saranno poi posti a terra per tutto il tempo necessario alla ricostruzione del ponte, sotto al quale saranno poi riagganciati. I lavori ai sottoservizi partiranno non appena perverrà dalla Regione l’autorizzazione al progetto di cantierizzazione che la ditta incaricata sta completando". Della questione si discuterà oggi in aula: il consigliere Matteo Sorana del Gruppo di minoranza Orizzonte Jesi solleva dubbi sul questionario che i residenti di Minonna e delle frazioni sono chiamati a compilare: "L’insussistenza delle modalità di autenticazioneverifica dell’identità dei soggetti compilanti rende le risultanze del questionario non effettivamente attendibili, potendo il questionario essere compilato da chiunque".