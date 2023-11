Ordigni lungo il fiume, ponte di Bettolelle chiuso

Nuovi ordigni bellici, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati rinvenuti lungo il Misa, durante i lavori di pulizia del fiume. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio in prossimità del ponte di Bettolelle. Immediatamente gli operai della Regione hanno avvertito l’ente che ha fatto scattare tutte le procedure di messa in sicurezza della zona avvertendo il Comune di Senigallia. L’area è subito stata interdetta al transito e anche l’area di campagna lungo il letto del fiume, sebbene non dovrebbe essere frequentata, è stata transennata. La messa in sicurezza della zona ha comportato anche modifiche alla viabilità. Fino a quando infatti non saranno fatti brillare gli ordigni rinvenuti, resterà chiuso al transito anche il ponte delle Bettolelle, al momento unico collegamento tra le due sponde del Misa fino a Casine di Ostra, considerato che il ponte del Vallone è inagibile dell’alluvione del settembre 2022. Gli ordigni rinvenuti potrebbero essere fatti brillare, o comunque asportati, già nella giornata di oggi. Poco più di un mese fa un altro ritrovamento di ordigni, sempre risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, era avvenuto nello stesso tratto. In quel caso si era trattato di due mine che erano state fatte prontamente brillare.