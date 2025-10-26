Ordigno bellico nel fiume Aspio. Subito disinnescato, zona blindata: "Da quanto non si pulivano gli argini?"

Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è stato rinvenuto venerdì mattina durante i lavori di ripristino degli argini degli affluenti del fiume Aspio, necessari dopo l’alluvione del settembre scorso. La zona è crocevia tra Ancona, Polverigi e Osimo. Il panico tra i residenti è scattato subito. La Prefettura però oggi rassicura: la zona è off limits ma è tutto sotto controllo. La visura è scattata subito e nella tarda mattinata di ieri c’è stato il sopralluogo effettivo da parte degli artificieri. L’ordigno è stato disinnescato e a breve sarà rimosso. Il vecchio congegno esplosivo è stato trovato nel terreno da una ditta che stava operando al fosso Piantane Lunghe. Sarebbe di fabbricazione italiana e potrebbe risalire agli scontri tra tedeschi e forze della Liberazione del luglio 1944.

Avvisate le autorità competenti del ritrovamento, la zona è stata immediatamente recintata e messa in sicurezza per impedirne il passaggio con contestuale stop ai lavori in corso. A pattugliarla ci sono le varie forze di polizia. Oltre alla preoccupazione dei residenti è scattata anche la polemica. Andrea Pesaresi, presidente del Comitato Alluvione Marche, afferma: "Se non fosse per la gravità del problema idrogeologico e per la messa in sicurezza di tutto il territorio, c’è da chiedersi da quanti anni non si faceva una adeguata pulizia dell’alveo fluviale, se dopo oltre settant’anni viene ritrovato un ordigno bellico". La zona ne sarebbe disseminata, secondo una proiezione di coloro che, quei luoghi, li studiano per motivi storici, per passione. Non è passato troppo tempo infatti da quando un contadino di Offagna, lì vicino, ha visto affiorare un involucro metallico di circa venti centimetri di lunghezza e poi, subito dopo, l’altro. Non ha avuto dubbi su cosa fossero e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli artificieri per predisporre l’organizzazione per farli brillare. Poco prima poi erano state trovate due bombe, sempre da contadini ignari di custodirli nel proprio campo, uno all’Abbadia di Osimo e l’altro al confine con Filottrano, un proiettile risalente sempre alla Seconda guerra mondiale rimasto pericolosamente nascosto per tutto questo tempo sotto pochi metri di terreno.

Una zona estesa, ma non troppo, terra di passaggio per i soldati non troppi decenni fa. Il monte della Crescia in particolare, come è noto ai più, è stato un punto strategico della battaglia di Ancona: proprio lì passava il fronte polacco che lo conquistò prima di dirigersi verso Agugliano, Offagna e poi Chiaravalle.