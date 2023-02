Ordina un frigo per il suo caseificio e paga, ma non arriva mai

Compra un frigorifero online ma dopo averlo pagato con tanto di bonifico bancario non se lo vede recapitare e chi glielo aveva venduto non si fa più trovare al telefono.

Truffato il titolare di un caseificio di Camerata Picena. L’imprenditore, 48enne, aveva bisogno urgentemente di un frigorifero per la conservazione del latte e così si era affidato ad una ricerca online per vedere se riusciva a trovare qualcosa. Navigando su un noto sito di acquisti via internet aveva visto un annuncio allettante, la vendita di un frigorifero, della tipologia a silos, a poco più di mille euro. Aveva contattato la venditrice, una 36enne di Torino che ieri è stata condannata a sei mesi di carcere per truffa.

Dopo il mancato recapito del frigorifero infatti l’imprenditore aveva sporto denuncia ai carabinieri tramite il suo avvocato. Il titolare del caseificio ieri ha testimoniato, prima che la giudice Tiziana Fancello si ritirasse per la sentenza. "Avevo visto l’annuncio su subito.it – ha riferito la parte offesa – e quel prezzo, 1.159 euro, mi sembrava conveniente così ho preso contatti con chi lo aveva messo in vendita per acquistarlo. Mi è stato chiesto di fare un bonifico e che dopo pochi giorni avrei ricevuto il frigorifero. Così ho fatto". Era il 16 novembre del 2016 quando l’uomo, ricevuto l’iban dalla donna torinese, ha fatto un pagamento del corrispettivo richiesto con tanto di fattura da parte della venditrice. Trascorsi alcuni giorni il frigorifero per il latte non arrivava così il 48enne ha cercato di mettersi in contatto con la donna ma senza riuscirci. A quel punto le ha fatto scrivere da un avvocato ma anche quello non è servito ad avere risposte e nemmeno il frigorifero. Sempre tramite il suo avvocato ha fatto poi denuncia e i carabinieri, attraverso l’iban di riferimento, che si riferiva ad un conto corrente a suo nome, sono riusciti a rintracciare la donna che è stata identificata. Difesa dall’avvocato Stefano Brugiapaglia è stata condannata a sei mesi più 400 euro di multa. La stessa Procura aveva chiesto una condanna a sei mesi. Il denaro versato per acquistare il frigorifero per la conservazione del latte non è stato mai recuperato dall’imprenditore che poi si è dovuto rivolgere ad un vero fornitore per comperare un macchinario simile.

