"Ordinanza anti alcol anche fuori dal centro"

"Stiamo valutando e perfezionando con il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni l’estensione dell’ordinanza anti alcol, che avrà valenza in un raggio più ampio rispetto ai luoghi potenzialmente più sensibili del centro città. Ipoteticamente, la nuova, potrebbe essere estesa in una zona compresa tra via Mameli fino a via Fratti". Lo annuncia il riconfermato assessore che detiene le deleghe afferenti la sicurezza, Polizia locale e amministrativa, Raimondo Baia. Negli ultimi giorni sono stati frequenti gli episodi che hanno destato preoccupazione nella cittadinanza, creando allarme sociale. Quindi, accanto ad altri strumenti, la Giunta Signorini sarebbe in procinto di allargare il perimetro – precedentemente individuato attraverso il Regolamento di Polizia urbana - entro il quale sarà interdetto il consumo di alcol: aree pubbliche o aperte al pubblico, piazze, vie e fronti edifici, ma anche nei mezzi pubblici e negli impianti sportivi. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di limitare l’abuso di bevande alcoliche, che in genere sfocia in episodi di degrado, danneggiamenti e aggressioni. Gli ultimi interventi degli agenti, cui si associano quelli dei carabinieri della Tenenza la dicono lunga. E a Falconara si è innescato un dibattito sulla questione sicurezza. "Nessuno dice che i problemi non ci siano, ma la situazione è meno critica che altrove – continua l’assessore -. Aggiungo che le pattuglie non possono essere contemporaneamente in tutti i luoghi. Ma la prontezza e la preparazione degli agenti la si vede nella tempestività e la professionalità con cui intervengono, in seguito ad un presidio costante del territorio, appostamenti e segnalazioni".

A proposito di presidi: "In vista dell’estate dove arriveranno più persone in centro, in zona stazione e in spiaggia, saranno assicurati controlli specifici che dal 23 giugno saranno estesi oltre la mezzanotte – prosegue Baia -. Abbiamo già definito il progetto spiagge sicure, con la presenza degli agenti sul lungomare, che ha funzionato benissimo lo scorso anno in termini di prevenzione e repressione e che sarà riproposto nella sua interezza. Eccessi, comportamenti sopra le righe e vandalismo non sono e non saranno tollerati". Forte la collaborazione con i militari dell’Arma: "Stiamo portando avanti azioni fondamentali e con questa sinergia ne guadagna la città. Che è vivibile, non allo sbando come qualcuno la dipinge", integra l’assessore che in conclusione ricorda l’ormai "imminente attivazione del Targasystem per il controllo dei flussi di traffico", che si integrerà agli occhi digitali delle telecamere già presenti.

Giacomo Giampieri