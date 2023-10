"Ordinanze senza una motivazione"

Ancora polemiche sulle ordinanze di demolizione a Roccamare. "Il sindaco ci dica le vere ragioni delle ordinanze di demolizione e sgombero. Il rischio idrogeologico del fiume Esino a breve non sarà più un problema", dice il consigliere Marco Baldassini che aveva presentato un’interrogazione in Consiglio. La risposta non ha soddisfatto: "L’assessore non ha illustrato e spiegato quali sono stati i lavori eseguiti e quali si dovranno realizzare dal ponte delle Ferrovie e la foce. Poi la contraddizione: se in un primo momento dichiara che la linea dei 150 metri (legge Galasso) dall’alveolo del corso d’acqua non determina di per sé la presenza di rischio idrogeologico molto elevato, poi legge che il rischio idrogeologico è definito dal Pai che, per l’Esino, circa metà dell’asta fluviale compresa nel territorio comunale è gravata dal rischio idrogeologico molto elevato. Sono anni che chiedo la possibilità di asportare ed utilizzare la ghiaia di Rocca Mare che chiude la foce del fiume per i lavori di ripascimento di Marina di Montemarciano, mi è stato risposto che ci sono vincoli di granumetria e autorizzazioni nonché di analisi. Oggi con il governo di Centrodestra alla Regione tutto questo non è più necessario?".