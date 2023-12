Ordine degli psicologi, giornata di festa: alle Muse hanno giurato i 180 nuovi iscritti 180 nuovi psicologi iscritti all'Ordine degli Psicologi delle Marche: una platea emozionata per l'ingresso di professionisti che portano l'Ordine a quota 2973. Un'evoluzione importante per far fronte allo stress subito da giovani e meno giovani.