Ordini di carcerazione, un ragazzo e un 61enne finiscono a Montacuto

Ordini di carcerazione della Procura, due falconaresi finiscono a Montacuto. Ad eseguire, in questi giorni, la misura disposta dal Tribunale sono stati i carabinieri della locale Tenenza. Il primo è un 23enne, gravato dal cumulo di pene concorrenti, che deve espiare la pena di 4 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione per i reati di lesioni personali, detezione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione continuata. Tra maggio e luglio 2019, il giovane era stato arrestato in flagranza. Lo stesso, vantando crediti per la cessione di stupefacenti, aveva minacciato e percosso un acquirente, ottenendo solo parte del credito. L’intervento dei militari aveva stroncato l’azione criminale. In carcere anche un 61enne, che deve espiare la pena di 4 anni di reclusione per i reati di omicidio colposo, simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona commessi tra il 2011 e il 2012.