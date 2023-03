"Organici carenti Su 188 medici ne mancano 70"

Carenza di organico del sistema di emergenzaurgenza l’opposizione in consiglio regionale chiede conto all’assessore alla sanità: "La carenza di medici dell’emergenzaurgenza in Italia è del 30% e nelle Marche la situazione non è diversa _ spiegano nella loro interrogazione Antonio Mastrovincenzo e gli altri consiglieri del Partito Democratico _. Su 188 medici, infatti, nella nostra regione ne mancano 70. La carenza di medici del 118 e dei Pronto Soccorso provoca la mancata copertura dei turni e la demedicalizzazione delle ambulanze. Senza personale la risposta della rete sanitaria territoriale è molto meno efficace e questo impatta sui pronto soccorso in maniera molto pesante, in quanto rende più complicata la presa in carico dei pazienti. Il ricorso alle cooperative per reperire medici, in quanto soluzione di emergenza, non va però assolutamente protratto nel tempo". In base a questa premessa ecco le richieste avanzate dai consiglieri Pd a giunta e assessore alla sanità: "Non sappiamo cosa si intenda fare per sopperire alle carenze di organico, riorganizzare il servizio di emergenza-urgenza garantendo omogeneità di prestazioni sul territorio regionale".