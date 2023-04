"Orgogliosi della rete di sostegno e solidarietà in città"

"L’episodio di domenica dimostra come nella nostra città sia attiva una rete si sostegno e solidarietà forte che ci rende orgogliosi". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo sul soccorso da parte di un cittadino e dei volontari della Croce Verde a un 53enne che camminava disperato sotto la pioggia domenica in via San Marcello. Dopo la colazione con i volontari della croce verde e l’accoglienza alla Caritas di via Papa Giovanni XIII dove ha potuto pranzare l’uomo, di origini pakistane, che era già in carico all’Asp 9 e poi riposare alla Casa delle Genti dove lo attendeva un letto al caldo. "Voglio esprimere la mia gratitudine – spiega il sindaco - ai soccorritori della Croce Verde di Jesi dell‘immediato intervento che domenica scorsa hanno portato a favore di un cittadino in stato di disagio. L‘uomo è stato rifocillato e successivamente trasportato alla Caritas di Jesi. Ci tengo a ringraziare anche il cittadino che accorgendosi della difficoltà in cui versava l‘uomo si è attivato con i soccorsi". "L’uomo – spiega l’assessore Animali – era già in carico all’Asp 9 e dal 12 scorso dorme alla Casa delle genti. Per il pranzo gli ospiti possono recarsi alla Caritas e forse la persona in questione è stata colta alla sprovvista dalla pioggia battente. In serata risulta rientrato alla Casa delle genti".

sa. fe.