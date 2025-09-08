"Orgoglioso dei ragazzi, dispiace per il risultato": "I debutti nascondono insidie, bene la vittoria"

Umori diametralmente opposti nel post derby dell’Helvia Recina-Pino Brizi tra Maceratese e Vigor Senigallia che visto trionfare gli ospiti rossoblù per 1 a 0 grazie al goal di Alonzi.

Secondo ko consecutivo dopo quello in Coppa per la Maceratese con il tecnico Matteo Possanzini (foto a lato) che legge così la gara: "Sono orgoglioso dei ragazzi a cui faccio i complimenti perché hanno dimostrato di essere all’altezza di questa categoria. Dispiace non tanto per il risultato, ma per non aver regalato una gioia all’ambiente che è stato emozionante. La squadra ha fatto bene, mostrando di essere a suo agio. Potevamo essere più attenti in occasione del gol subito, dove abbiamo commesso un errore chiaro, anche se poi sostanzialmente Gagliardini non ha fatto nessun intervento. Possiamo migliorare sia nelle scelte che nella qualità ed è il motivo per cui non siamo stati molto pericolosi nonostante abbiamo costruito molto. Credo che il loro portiere ha fatto la differenza in due occasioni. Nella ripresa potevamo essere più risolutivi, anche se ci tengo a dire che si è giocato la metà del tempo effettivo. Alla fine se non abbiamo vinto è perché potevamo fare meglio".

Ora per la Maceratese la testa è rivolta a domenica prossima, alla trasferta in terra laziale contro l’ambizioso Ostia Mare: "Incontreremo una squadra importante, costruita per fare un campionato di vertice e quindi il livello si alzerà ancora di più. Andremo lì a fare la nostra partita cercando di metterli in difficoltà".

Sponda Vigor Senigallia.

Non può che essere soddisfatto l’ex Giuseppe Magi (foto in alto) che a distanza di quasi quattro mesi dallo spareggio del Del Conero, torna a Macerata da avversario, riuscendo a rovinare l’esordio dei biancorossi con spalti gremiti. "Vincere al debutto è sempre bello perché la prima partita nasconde sempre delle insidie. Non ho ancora la percezione della mia squadra, soprattutto quando hai delle assenze. Sono soddisfatto però della prestazione dei ragazzi che hanno dimostrato di credere in quello che facciamo. La sensazione è che la gara potesse essere decisa da un episodio che è venuto dalla nostra parte. Per me non è una rivincita. Il campionato scorso è un capitolo chiuso. Ogni volta che vengo a Macerata è sempre emozionante, perché quando sono stato qui non è stato un anno qualunque. Ero concentrato sulla mia squadra e nel cercare di preparare la partita, esaltando la qualità dei miei giocatori. Ci siamo riusciti e questo mi rende contento".