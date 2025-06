"Orientamento lavoro", un nuovo sportello per aiutare gli stranieri in difficoltà

Un nuovo servizio ad Ancona per aiutare le persone in difficoltà. Il 9 giugno Amad (Associazione multietnica antirazzista donne) inaugurerà nella sede di via Macerata, nel quartiere del Piano, lo sportello "Orientamento lavoro": uno spazio che sarà aperto dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio, con l’obiettivo di fornire le coordinate utili alle persone straniere per avviarsi nel percorso di formazione e di lavoro, in particolare per le donne, i giovani e le persone in difficoltà. Lo sportello sarà gestito da operatrici e mediatrici culturali che avranno una formazione specifica a cura di Fondazione Pangea. L’utenza potrà accedere senza appuntamento. Un servizio utile per i tanti stranieri che vogliono lavorare e si trovano in difficoltà nel reperire la documentazione.