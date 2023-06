’Orizzonte’ e ’Riformisti’ insieme nella lista civica ’Per Jesi’

Dagli intenti comuni di ’Riformisti per Jesi’ e ’Orizzonte Jesi’, nasce la nuova lista civica ’Per Jesi’: a presentarla il neopresidente Paolo Gubbi, la vicepresidente Claudia Caprari e la referente per la comunicazione Valentina Zitti. "Abbiamo deciso di fonderci in una nuova comunità civica – spiega il presidente Gubbi – per dare il via a un progetto politico nuovo, che parte da una condivisione di progetti comuni e intenti di quelle che sono state due novità civiche alle ultime elezioni. Il nostro obiettivo è riprendere i punti del programma presentato in campagna elettorale per continuare a lavorare e a migliorare, prendendo subito in mano le problematiche della città e le criticità segnalate dai cittadini, provando a dare risposte alternative a quelle formulate dall’attuale Amministrazione". "Il nostro intervento – aggiunge Gubbi – e quello degli altri gruppi di opposizione è stato determinante per pungolare l’Amministrazione a trovare soluzioni più puntuali".