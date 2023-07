Oro e gioielli rubati torvati in casa di una coppia

Coppia beccata con la refurtiva, oro e gioielli in casa: denunciati entrambi. A seguito di ripetuti reati contro il patrimonio e in particolare furti in abitazione avvenuti tra Sassoferrato, Serra San Quirico e Genga, nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito mirati servizi di vigilanza e controllo con l’obiettivo di individuare gli autori di tali furti. Controlli intensificati per restituire serenità ai cittadini preoccupati per la nuova ondata di colpi in casa. Durante gli accertamenti i militari della stazione carabinieri di Genga hanno posto particolare attenzione su una coppia di giovani trentenni domiciliati in questo territorio.

Dopo articolate indagini gli accertamenti dei militari hanno permesso di ritrovare nell’appartamento dove vive la coppia numerosi oggetti asportati nei giorni precedenti, in particolare oro e gioielli per un valore che si aggira attorno ai 3.500 euro. Monili d’oro e preziosi derivanti probabilmente dai furti subiti da alcune famiglie e denunciati nell’ultimo periodo ai carabinieri. Tali oggetti di valore, economico ma anche e soprattutto affettivo sono già stati restituiti ai legittimi proprietari, ma non è tutto.

I militari durante il blitz nell’abitazione della coppia hanno trovato nella disponibilità dei due trentenni anche arnesi utili a forzare gli infissi. Arnesi che probabilmente sarebbero stati utilizzati per altri colpi se non fossero intervenuti i carabinieri della compagnia fabrianese. I due trentenni, uomo e donna dimoranti nel Fabrianese, sono stati denunciati e ora dovranno rispondere del reato di ricettazione. Dovranno quindi spiegare come siano entrati in possesso di quei gioielli e oggetti d’oro appartenenti ad altre persone.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i contorni della vicenda e verificare se la coppia possa essere ritenuta responsabile anche di altri furti avvenuti nell’ultimo periodo in provincia. La raccomandazione è sempre quella di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine persone o movimenti che destano sospetti così da stroncare l’odioso fenomeno dei furti in abitazione. La compagnia carabinieri di Fabriano, guidata dal capitano Mirco Marcucci sta anche organizzando incontri nelle parrocchie con gli anziani e non solo per spiegare come potersi difendere da truffe, raggiri e anche furti in casa. Incontri sempre piuttosto partecipati a testimonianza del grande interesse e preoccupazione che c’è anche su questo territorio.

Sara Ferreri