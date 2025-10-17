’Oro Nero’, la precisazione di Arpam: "Fanelli non ha mai lavorato per l’Agenzia"

In merito all’articolo sul processo in corso per l’inchiesta ’Oro Nero’, giunge da Arpam un’importante precisazione.

"Il ruolo attribuito al dottor Mirco Fanelli nella didascalia alla foto a centro pagina – scrive l’Agenzia – che lo identifica ’Biologo Arpam: monitorava lui le centraline del territorio’, non corrisponde al vero. Il dottor Mirco Fanelli non è, né è mai stato, dipendente dell’Agenzia per la protezione ambientale delle Marche, né risulta mai aver avuto con la stessa Agenzia rapporti di alcuna natura. Il monitoraggio delle centraline citate nell’articolo, così come di tutta la Rete regionale della qualità dell’aria, è compiuto e assicurato esclusivamente da questa Agenzia attraverso il proprio Centro regionale per la qualità dell’aria, di cui, si ribadisce, il dottor Fanelli non ha mai fatto parte, né ha mai ricoperto, in seno ad esso, alcuna posizione".

Nello spiegare come consultasse con cadenza regolare i bollettini emessi da Arpam, Fanelli aveva confidato di aver deciso di portare la sua famiglia lontano da Falconara proprio per via dei livelli di inquinamento da benzene riscontrati nell’aria.

Una soluzione – quella di un’evacuazione della città – che secondo Fanelli non sarebbe stata fuori luogo in quelle settimane critiche, "ma una commissione – ha evidenziato Fanelli – decise diversamente".