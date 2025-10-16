’Oro nero’, la testimonianza choc del biologo

"Le centraline di monitoraggio dell’aria in quei giorni hanno rilevato una elevatissima concentrazione di benzene che ha invaso la città. I limiti di legge parlano di 5 microgrammi al metro cubo come esposizione media annua, a Falconara in un solo giorno siamo arrivati a dei picchi orari che hanno superato i 100 microgrammi al metro cubo, cento volte superiore. Gli effetti cancerogeni del benzene sono noti: da 30 anni mi occupo di patologie come il cancro. Ho dei figli, e non dormivo la notte per via di quei dati".

Si è aperto con questa testimonianza, ieri, il processo a carico dell’Api, quello dell’inchiesta Oro Nero, scaturito per le forti esalazioni da idrocarburi fuoriuscite durante la bonifica di una cisterna all’interno dell’impianto petrolchimico, che subì l’inclinazione del tetto galleggiante facendo uscire una nuvola di gas nell’aria, avvertita per chilometri dalla popolazione, e non solo da quella di Falconara.

Un incidente che si verificò l’11 aprile del 2018, al serbatoio Tk61, dando vita a una serie di emissioni di sostanze inquinanti e cattivi odori nell’aria proseguita fino alla metà del 2022. A giudizio ci sono diciassette persone (tra vertici Api e Arpam) e la società Api, accusati a vario titolo di disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali, lesioni colpose, rivelazione di segreto d’ufficio e istigazione alla corruzione.

A parlare, in qualità di danneggiato (è parte civile nel procedimento) è stato Mirco Fanelli, biologo all’università di Urbino e residente fino a pochi anni fa a Falconara.

"Dopo quel fatto ho scelto di andarmene via da Falconara – ha spiegato il biologo – per il bene dei miei figli. Ho venduto la casa".

Fanelli monitorava le tre centraline Arpam presenti nel territorio, Falconara-scuola, Falconara-alta e Acquedotto, già prima dell’incidente al serbatoio; gli sforamenti peggiori si sono verificati in quella più vicina alla raffineria, Falconara-scuola.

Il picco dello sforamento dei 100 microgrammi risaliva alle 12 del 16 ottobre del 2018, appena cinque giorni dopo l’inclinazione del Tk61. Dati che avrebbero dovuto giustificare l’evacuazione della città, "ma una commissione ambiente – ha sottolineato Fanelli – ha deciso per tutti noi, forse non valutando tutto".

La raffineria, in questa fase del dibattimento, si dichiara "fiduciosa che al termine dell’istruttoria venga riconosciuta la correttezza del proprio operato".

Marina Verdenelli