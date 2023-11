Orologio del Castello ’rumoroso’: presto le verifiche dell’Arpam

Dal Castello filtra una conferma. Le perizie dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale non sono ancora state effettuate, per ragioni squisitamente organizzative, ma dovrebbero avvenire a stretto giro di posta. Passaggio, questo, propedeutico a rilevare il livello di rumorosità prodotto dalla campana della torre civica di Falconara e teso a chiarire una volta per tutte se si possa "configurare un effettivo inquinamento acustico", quello lamentato dalle due persone che hanno diffidato il Comune, o se, contrariamente, si "rientri nei limiti di emissioni sonore previste dalla legge". La nuova puntata dopo lo spegnimento dello storico campanile che domina il borgo antico certifica quanto anticipato ieri sul Carlino. Mancherebbero pochi giorni, dunque, alle verifiche dell’Arpam, mentre politici, tecnici e cittadini s’interrogano sulle possibili soluzioni alternative ai 96 rintocchi giornalieri che (quasi) tutti vorrebbero tornare a sentire.

Ieri, su queste colonne, è stata riportata la suggestione di un orologio elettrico – non certo la stessa cosa –, da installare in sostituzione dello storico macchinario (che verrebbe comunque conservato adeguatamente, a mo’ di pezzo da collezione o per un museo). La tecnologia fornirebbe un grande assist al Municipio sul quale pende la diffida. Ovvero permetterebbe di regolare i suoni e, magari, ridurne l’impatto notturno tramite un apposito timer. C’è, tuttavia, un punto interrogativo grande come l’orologio stesso: quanto costerebbe questa operazione alla comunità? Fin troppo prematuro per dirlo, ma la soluzione starebbe prendendo quota e mettendo d’accordo quel largo fronte popolare che vorrebbe, da subito, l’immediata riattivazione della torre civica. Che se fino agli ultimi giorni di ottobre rintoccava quasi cento volte al giorno, eccezion fatta per l’estate, ora è stata mutata anche d’inverno. "Un vero colpo al cuore", dicono in coro i "falconaraltesi".