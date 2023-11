Orologio elettrico al posto dello storico macchinario

Un orologio elettrico, in sostituzione dello storico macchinario, per far tornare a suonare la torre civica di Falconara Alta. Non solo. Grazie alla tecnologia, un dispositivo che permetterebbe di regolare la frequenza dei suoni, almeno la notte, per non arrecare disturbo a chi dei suoni non ne vuole sapere. Al momento sarebbero voci, vero.

Ma decisamente sempre più insistenti. Quelle che hanno iniziato a circolare nelle vie del borgo antico e che starebbero mettendo d’accordo un po’ tutti, pur di ripristinare la piena funzionalità del campanile, adiacente il Castello, che "domina" la città da 229 anni.

La campana, attiva fino agli ultimi giorni di ottobre con i suoi 96 rintocchi al giorno (uno ogni quarto d’ora), ad eccezione dell’estate dove era gestita differentemente, è stata silenziata anche per l’inverno.

La vicenda, descritta in tutte le salse sul Carlino, è ormai nota. All’origine dell’ordine impartito dalla Giunta al custode Adriano Malatesta, una diffida di due persone nei confronti del Comune, protocollata il 3 ottobre, pena un’azione giudiziaria e una richiesta di risarcimento di danni. "Sono lamentati danni biologici per l’impossibilità di svolgere attività e di riposare a causa del rumore e, per le stesse ragioni, un danno economico dato dalla svalutazione delle abitazioni", le ragioni della diffida, che ha fatto seguito ad un precedente esposto – novembre 2021 – sottoscritto da 24 abitanti.

Dunque la decisione cautelativa dell’amministrazione Signorini, seppure maldigerita, di spegnere il quadrante al fine di scongiurare eventuali situazioni giudiziarie.

Al contempo, però, la Prof e i suoi daranno mandato all’Arpam di effettuare perizie sul livello di rumorosità della campana, così da comprendere realmente se si possa "configurare un effettivo inquinamento acustico", quello lamentato da due persone, o se, contrariamente, si "rientri nei limiti di emissioni sonore previste dalla legge". Non è ancora stato definito quando l’Agenzia regionale per la protezione ambientale effettuerà tali verifiche. Per certo i "falconaraltesi" stanno puntando i piedi e studiando le formule per chiedere la riattivazione della campana.

La raccolta firme dovrebbe partire a giorni, nel frattempo è stato creato un gruppo Facebook ‘Riattivate l’orologio di Falconara Alta a noi manca molto’.

Si diceva dello switch tra il vecchio orologio e uno elettrico, più moderno, verosimilmente regolabile per non suonare la notte. Una soluzione che potrebbe essere percorribile, ma sempre facendo i conti con le disponibilità economiche del Comune. Insomma una questione che avrà bisogno di tempo per essere definita.

Giacomo Giampieri