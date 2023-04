Orologio si candida e lascia "Falconamare"

Scende in campo alle Amministrative con Direzione Domani, lista civica al fianco dell’uscente sindaco Stefania Signorini, e si dimette da presidente della Pro loco Falconamare.

È la decisione, non semplice e neppure scontata, assunta da Ilenia Orologio, proprietaria del bar e pasticceria Tesoro di Falconara, già candidata in passato per il Consiglio comunale e volto noto dell’associazionismo locale.

Orologio era stata eletta presidente nel novembre 2021, succedendo allo storico vertice Carlo Umberto Rossi. Proprio i due, a luglio 2016, erano stati tra i fondatori dell’associazione che in città è diventata un punto di riferimento per la popolazione e le attività commerciali, promuovendo progetti e iniziative per rivitalizzare la comunità.

Da statuto Orologio non avrebbe dovuto dimettersi formalmente in quanto, i due incarichi (presidente della Pro loco Falconamare e l’eventuale impegno da consigliere comunale, ndr) non sarebbero stati incompatibili.

Ha comunque preferito optare per il passo di lato, prima auto-sospendendosi quando è diventata ufficiale la sua candidatura e in secondo luogo rassegnando le dimissioni da presidente. "Ho ritenuto fosse la scelta più giusta – spiega la diretta interessata – ma di certo non farò mancare il mio apporto ad un’associazione che assieme a Carlo e tanti altri abbiamo creato e alimentato fino ad oggi".

Il prossimo impegno è quello dell’assemblea programmata per martedì 18 aprile, in cui verrà fatto il bilancio contabile e delle attività nei suoi quasi due anni di reggenza, ma soprattutto si dovrebbe – condizionale d’obbligo – procedere alla nomina del nuovo Consiglio direttivo che guiderà la Pro loco Falconamare. Associazione impegnata nel territorio e per il territorio, da sempre formata da persone che hanno a cuore il futuro della città di Falconara.

Giacomo Giampieri