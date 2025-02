Orsetti in campo, scontro tra i civici: latiniani fuori

Ha lanciato la sua candidatura a sindaco Raimondo Orsetti di Base Popolare ed è stato un annuncio che venerdì sera ha lasciato tutti di sorpresa. Saranno settimane, anzi, giornate decisive queste per capire chi si schiererà con lui e correrà unito verso le amministrative che potrebbero tenersi l’ultima settimana di maggio. Non mancano già altre sorprese. Dopo aver incassato il sì di Fdi e Lega, Forza Italia, tramite il commissario osimano Monica Santoni, ha denunciato il rischio di ripetere gli errori già commessi con l’uscita di Pirani dalla scena politica: "E’ un nome calato dall’alto senza consultare il territorio", ha ribadito vedendo nella sua figura un ritorno al passato. Dino Latini, leader delle Liste civiche storiche, si è detto sorpreso ma al tempo stesso ha sottolineato come, dopo le dimissioni di Pirani, ci fosse bisogno di un "federatore" che riunisse le diverse anime della maggioranza uscente. Ha espresso apprezzamento per il fatto che Base popolare si proporrebbe come punto di riferimento per una coalizione unitaria. In queste ore però rumors insisterebbero sulla volontà del centrodestra (e degli antonelliani che si sono riuniti ieri sera) di correre uniti con Orsetti a patto di estromettere le Liste latiniane che, a oggi, preso atto di quanto trapelato, avrebbero deciso di rimanerne fuori.

E il Pd? "E’ una provocazione più che una proposta seria – dicono i dem – la richiesta di Base Popolare di ritirare la candidatura di Michela Glorio. Un tentativo goffo di farsi notare, considerato che nessun cittadino osimano ha mai visto Spacca impegnarsi per la nostra città. Noi abbiamo costruito una coalizione unita e credibile, con una candidatura competente e concreta. Restiamo disponibili a dialogare con chiunque voglia condividere i nostri valori e il nostro programma, lavorando insieme con impegno".

Il M5s resta a sostegno di Glorio: "Una persona preparata e competente, capace di guidare il Comune con serietà. Sabato abbiamo organizzato una cena conviviale organizzata che ha visto la partecipazione di attivisti, simpatizzanti e iscritti al movimento, dando vita a un’importante occasione di confronto. Assieme a Glorio c’erano il parlamentare Fede Giorgio e il coordinatore provinciale di Ancona Sergio Romagnoli. Il quadro politico è ancora in evoluzione con i nomi degli altri candidati delle forze politiche di destra che non sono ancora stati ufficialmente resi noti".

Silvia Santini