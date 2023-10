Orte-Falconara, appesi al ricorso: "Piccola speranza dal Tar Lazio"

"Non azzardo previsioni sulla sentenza (prevista per i prossimi giorni, ndr), il filo di speranza che Tar Lazio ci dia ragione è abbastanza sottile ma il fatto che i giudici abbiano preso tempo per la sentenza ci può far vedere il bicchiere mezzo pieno. Non è escluso che i giudici trovino il coraggio necessario ad evitare la devastazione del territorio". Così il sindaco Tommaso Borri, venerdì sera, durante l’assemblea sul raddoppio della Orte Falconara contro cui il Comune di Serra San Quirico assieme al comitato e ad alcune famiglie che potrebbero vedersi demolite le case (18) ha effettuato ricorso. "Sarebbe buona cosa che un giudice intervenga a favore dell’ambiente – ha aggiunto Borri -. Mi limito ad evidenziare che ci sono fatti nuovi. Rfi si è accorta tardi di aver chiuso male la conferenza dei servizi, male cioè in modo monco lasciando fuori una parte importante di lavori. È difficil che Rfi riuscirà a rimediare questo enorme sbaglio". Per Borri la gara che "sarebbe dovuta partire a dicembre scorso non partirà a quanto pare nemmeno nel prossimo. Come faranno a finire per il 2026 è un mistero di quelli buffi alla Dario Fo" Ha aggiunto il primo cittadino. Borri ha poi parlato di "progetto vecchio di 25 anni ripresentato da Rfi perché deve accelerare tempi a causa del Pnrr, un progetto che era già stato bocciato dal ministero dell’Ambiente mentre oggi ha ricevuto parere favorevole dal Mite (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) per il Dio Pnrr che domina su tutto". Restano da discutere anche i ricorsi al tar Marche effettuati dai privati a maggio.

Sa.fe.