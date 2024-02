Orte-Falconara, bando per il raddoppio

Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di raddoppio della tratta Pm 228-Albacina, parte della linea Orte-Falconara. La gara ha un valore di oltre 95 milioni, finanziati anche coi fondi Pnrr. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo binario in affiancamento a quello esistente, tra il posto di movimento al km 228 della linea e la stazione di Albacina, completando così il raddoppio tra le stazioni di Fabriano e Albacina. Il tracciato ha uno sviluppo di circa 4 km, lungo il quale sarà soppresso un passaggio a livello, sostituito con un sottovia. Interessata dagli interventi anche la stazione di Albacina con l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’adeguamento delle banchine, la realizzazione di un sovrappasso perdonale e di nuove pensiline. "L’opera rientra nei finanziamenti Pnrr e il rispetto dei tempi è fondamentale per un approccio sinergico con l’Ue", dice l’ad di Rete Ferroviaria, Gianpiero Strisciuglio. Gli interventi si inseriscono nel più ampio piano messo in campo da Rfi per il potenziamento e la velocizzazione della Orte-Falconara, che migliorerà il collegamento passeggeri tra regioni tirreniche e adriatiche, realizzando anche un itinerario merci alternativo per i collegamenti nord-sud. "Soddisfatto il vicepremier Salvini – fa sapere il Mit –, che nei mesi scorsi si è molto impegnato per garantire la realizzazione della opera nel rispetto dei tempi del Pnrr".