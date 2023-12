Orte-Falconara, il Tar sospende lo sgombero

di Sara Ferreri

Raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, nuovo ricorso al Tar stavolta dei commercianti che avrebbero dovuto liberare La Cuna entro la fine dell’anno per fare spazio al cantiere che dovrebbe partire a breve. Il Tar a cui si erano appellati anche il Comune di Serra San Quirico e il comitato Gola della Rossa (quello era il Tar Lazio, questo il Tar Marche) vedendosi però respingere ricorso e istanza cautelare, stavolta ha concesso la sospensiva pronunciando la relativa ordinanza. Nove i commercianti dell’area dove si trovano le bancarelle di Genga e anche la biglietteria delle Grotte di Frasassi i quali hanno proposto ricorso contro il Comune di Genga, tramite l’avvocato Claudio Baleani. Si chiedeva di annullare la delibera del Comune di Genga che intimava i commercianti di liberare l’area entro fine anno. Il Tar Marche ha accolto il ricorso e ha annullato la delibera fissando ad aprile l’udienza di merito. I commercianti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera del Consiglio comunale del 21 luglio scorso. In quest’area dove si trovano chioschi e strutture in virtù di una concessione concessioni di posteggio di cui sono titolari i ricorrenti, dovranno partire a breve i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria. Di qui la necessità di trasloco. I commercianti però hanno espresso contrarietà a questa decisione. Due le questioni affrontate in udienza: la necessità di liberare l’area dalle strutture commerciali per l’insediamento del cantiere della Orte-Falconara e la questione della durata delle concessioni di posteggio di cui sono titolari i ricorrenti. Il Tar per la prima questione parla di "indubbia prevalenza all’interesse pubblico riguardo la realizzazione dell’importante opera ferroviaria", ricordando anche come il Tar del Lazio abbia respinto il ricorso proposto dal Comune di Serra San Quirico e appoggiato dal Comitato Gola della Rossa contro la grande opera. Se non si andrà al Consiglio di Stato, strada che ad oggi Comune e comitato sembrano non intenzionati a percorrere, il cantiere potrà partire. Sulla seconda questione il Tar dice che "le problematiche meritano un approfondimento nella sede di merito". Così per il tribunale amministrativo la domanda cautelare "va accolta con conseguente sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e avrà efficacia anche con l’anno nuovo nella nuova sede che il Comune di Genga metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività commerciali". Il merito è stato fissato per il prossimo 10 aprile e nel frattempo le bancarelle della Cuna potranno lavorare.