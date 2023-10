Orte-Falconara, l’assessore Biondi nel mirino

Il raddoppio ferroviario della Orte Falconara e i 326 milioni tolti (terzo lotto Serra San Quirico-Castelplanio) per la grande opera dal governo Meloni infiammano il dibattito in Consiglio e nel mirino ci finisce l’esponente leghista nonché assessore regionale Chiara Biondi. Tutto è nato all’ordine del giorno presentato dal consigliere di minoranza Roberto Sorci (che segue un analogo provvedimento proposto dalla maggioranza e approvato all’unanimità il 28 settembre scorso) in merito al taglio dei finanziamenti per il raddoppio. Maggioranza e opposizione hanno votato l’ordine del giorno che chiede al governatore Francesco Acquaroli di "mobilitarsi per contrastare tale scelta (il taglio, ndr) inaccettabile per tutto il territorio". Ma Paolo Paladini, capogruppo consiliare Pd e Graziella Monacelli, segretaria del circolo "Sassoli" attaccano: "Si sono raggiunte vette di ipocrisia in aula, da parte della consigliera e assessore regionale Chiara Biondi finalmente presente in Consiglio dopo mesi di assenze, difficilmente raggiungibili. La Biondi, dopo aver letto il "compitino" inviatole da qualche "tecnico" anconetano, del tutto incomprensibile ha votato a favore dell’ordine del giorno. Poche settimane fa, le due "comari" fabrianesi della Lega (l’altra sarebbe l’assessore Giorgia Latini che nelle scorse settimane aveva chiesto la testa proprio di Chiara Biondi, ndr), in una breve pausa dai loro quotidiani litigi, si sono recate a Pontida, dal loro capo, per le opportune ‘foto-opportunity’. Neanche una settimana dopo, lo stesso capo, nonché’ Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Matteo Salvini, ndr) "sfila" oltre 300 milioni di euro dal progetto del raddoppio per destinarli al Nord. Le due ‘comari’ ovviamente mute, cieche e sorde, come le tre scimmiette del tempio shintoista giapponese. Nonostante questo, la Biondi vota a favore dell’ordine del giorno. Le cose sono due: o non ha capito cosa abbia fatto il "suo" Ministro, oppure lo sa ma questo non la tocca". "L’unica questione degna di nota di questo consiglio - sottolinea invece il consigliere Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) è l’approvazione all’unanimità della mozione per la creazione di abbonamenti per i parcheggi a pagamento anche per periodi più corti di un anno. E’ impensabile – dice - che in questa città si possa fare solo un abbonamento per 12 mesi e nessuno possa farlo per un periodo più piccolo in base alle proprie esigenze lavorative". Respinta anche la richiesta di dimissioni da assessore allo Sport che Silvi il quale critica anche la variazione di bilancio da 12mila euro per l’illuminazione del campo da calcio di Argignano ("si crea un precedente" sostiene), aveva fatto al sindaco Ghergo.