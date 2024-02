Orte-Falconara, raddoppio da 95 milioni

In attesa del progetto esecutivo per l’avvio del cantiere del raddoppio della Orte-Falconara nel tratto Genga-Serra San Quirico (i cui lavori sono stati affidati a fine ottobre), Rfi lancia la gara da 95 milioni per il potenziamento della tratta Pm 228 – Albacina. Nominato anche il commissario straordinario di governo per garantire la speditezza della grande opera. Rete Ferroviaria Italiana - società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs - ha infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di raddoppio della tratta Pm 228 – Albacina, parte integrante della linea Orte-Falconara. Parte dei finanziamenti derivano da fondi Pnrr. "Il progetto – spiegano da Rfi - prevede la realizzazione di un nuovo binario in affiancamento a quello esistente, tra il posto di movimento al km 228 della linea Orte-Falconara e la stazione di Albacina, andando così a completare il raddoppio tra le stazioni di Fabriano ed Albacina stessa. Il tracciato ha uno sviluppo di 4 chilometri lungo il quale verrà soppresso un passaggio a livello che verrà sostituito con un sottovia. Interessata dagli interventi anche la stazione di Albacina con l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’adeguamento delle banchine, la realizzazione di un sovrappasso perdonale e nuove pensiline". "Abbiamo pubblicato la gara per il raddoppio della linea Orte-Falconara nei tempi più rapidi possibili - ha detto l’Ad di Rete Ferroviaria Gianpiero Strisciuglio - Rientra nei finanziamenti Pnrr e il rispetto dei tempi della realizzazione è fondamentale per un approccio sinergico con l’Ue. Per il completamento dell’opera, nominato commissario straordinario di Governo Vincenzo Macello, vice direttore generale Rfi. Gli interventi si inseriscono nel piano messo in campo da Rfi per il potenziamento e la velocizzazione della direttrice Orte-Falconara, che andrà a migliorare il collegamento passeggeri tra le regioni tirreniche e adriatiche, realizzando anche un itinerario merci alternativo per i collegamenti nord-sud. "I lavori consentiranno la riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, il miglioramento dei livelli di regolarità, l’incremento del numero di treni che possono circolare sulla tratta e un maggiore accessibilità al servizio ferroviaria". Per il deputato Mirco Carloni "verranno potenziati i collegamenti da e per la regione e sarà possibile aumentare il servizio ferroviario, riducendo i tempi di percorrenza Ancona-Roma. Risultato raggiunto grazie al ministro e vicepremier Salvini, spesosi per la realizzazione di quest’opera".

Sara Ferreri