Orte-Falconara, ricorso al Consiglio di Stato

Raddoppio ferroviario della Orte Falconara, mentre il sindaco di Serra San Quirico, Tommaso Borri, continua con forza l’opposizione al progetto preparando con gli avvocati l’appello al Consiglio di Stato, quello di Castelplanio, Fabio Badiali, prova a ottenere maggiori compensazioni ora che è in corso l’iter autorizzativo per la parte del progetto che era stata stralciata, perché troppo impattante: il cavalcavia nel territorio di Castelplanio. "Abbiamo presentato le nostre osservazioni e richieste in merito al progetto (ancora in larga parte da finanziare, ndr) – spiega Badiali –. Abbiamo detto che ci sta bene il tracciato, ma vicino alla stazione ferroviaria si prevede una centrale Enel da realizzare con dei condensatori. Così abbiamo chiesto delle compensazioni: in primis, l’allargamento del ponte della strada comunale vicina alla stazione e altre opere di mitigazione. Il ponte dietro alla stazione ferroviaria è stretto, circa 3,5 metri. Da qui la richiesta di ampliamento della strada. Abbiamo chiesto anche lo smantellamento della vecchia ferrovia, di fianco alla scuola elementare. Lì, infatti, c’è un rilevato di tre o quattro metri e così potremo ampliare il campo sportivo e realizzare un’area di sosta. Insomma, abbiamo cercato di trattare e chiedere compensazioni, convinti che la contrapposizione non porti a nulla, quando si tratta di grandi opere come queste. Abbiamo scelto di fare come Genga e siamo convinti che le nostre richieste potranno essere accolte". Il lotto numero tre tra Castelplanio e Serra San Quirico prevede anche demolizioni di case e di capannoni dove sono ospitate attività produttive. Sono trentanove complessivamente le demolizioni di fabbricati (tra cui anche cabine elettriche ed edifici dismessi) con un’incidenza significativa sulla frazione Borgo stazione. Ma una ventina di edifici, per lo più casette prefabbricate in legno, sono nella biglietteria del parcheggio per le Grotte di Frasassi, La Cuna, dove pure i commercianti si sono rivolti al Tar, che ha concesso la sospensiva. Per le demolizioni e gli espropri sono previsti indennizzi di circa 1.050 euro al metro quadrato. Una parte minoritaria degli espropriati ha deciso per ora di opporsi ricorrendo al Tar Lazio. Insomma in attesa del pronunciamento dei giudici e dell’avvio del cantiere Rfi, c’è chi prova a trattare e chi invece, come il sindaco Borri (che non si ricandiderà alle prossime amministrative tra un paio di mesi), sceglie la contrapposizione netta, convinto della "devastazione del territorio", annunciando a breve la nuova assemblea in paese.