"Orto a scuola", arrivano sementi e attrezzature alla Mazzini

E’ consuetudine che la Cna della zona Sud avvii ogni anno un’azione di supporto e sostegno alle comunità locali. Quest’anno ha sostenuto l’istituto comprensivo "Mazzini" di Castelfidardo finanziando il già avviato "orto a scuola" attraverso l’acquisto di sementi e attrezzature da giardinaggio destinate agli studenti e il supporto dell’azienda agricola di Fabio Costa che ha aiutato i "giovani contadini in erba" nella semina. L’associazione poi ha appena consegnato 100 divise per i nuovi iscritti alla scuola secondaria. L’iniziativa è stata possibile grazie ai contributi di alcune aziende locali che hanno raccolto l’invito della Cna: Bacchiocchi Group, Cesa Maceratesi, Area di Orlandoni Fabrizio. Un grande contributo è stato dato dal partner della grande distribuzione organizzata di Cna "Oasi – Tigre" che ha donato le magliette da stampare. "Da anni la nostra presidenza ha intrapreso una iniziativa di supporto e aiuto alle comunità locali – commenta la vicepresidente della Cna di zona Sud Federica Balianelli –. Negli anni abbiamo contribuito a restaurare i globi della biblioteca osimana, abbiamo donato un nuovo vestito storico all’associazione "Gli Alfieri della Storia" per la rievocazione "Rivivi 700". Quest’anno abbiamo ritenuto utile aiutare la scuola".