Ortopedia, operazione da record in ospedale

Nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, diretto dal dottor Marco Agostinelli, è stato eseguito per la prima volta nelle Marche un intervento di correzione di una dismetria di circa 7 centimetri agli arti inferiori su un paziente di 30 anni. L’équipe, composta dai medici Stefano Cecconi, Donato Carola, Marco Agostinelli e dall’anestesista Daniela Antonelli, oltre che da una valida ed esperta équipe di strumentisti, tecnici anestesiologici e di radiologia, ha proceduto mediante osteotomia femorale e successivo impianto di un chiodo endomidollare elettromagnetico allungabile. Il dispositivo, inserito nel canale midollare del femore, è dotato di un meccanismo interno che viene attivato dall’esterno tramite un controllo elettromagnetico. In questo modo è possibile ottenere un allungamento graduale e programmato dell’osso, generalmente nell’ordine di 1 mm al giorno, fino al raggiungimento della lunghezza desiderata. La tecnica presenta diversi vantaggi: non richiede fissatori esterni, riduce il rischio di infezioni cutanee, migliora la stabilità meccanica dell’arto e consente una riabilitazione più agevole. "Con questo intervento, l’ospedale di Senigallia conferma la propria vocazione all’innovazione chirurgica in campo ortopedico – commenta il dottor Agostinelli – offriamo così soluzioni terapeutiche più efficaci".