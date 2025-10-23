L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato sequestroFurto LouvreMiliardario PignataroAeroporto Bologna inchiestaMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaOrtopedia, operazione da record in ospedale
23 ott 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Ortopedia, operazione da record in ospedale

Ortopedia, operazione da record in ospedale

Nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, diretto dal dottor Marco Agostinelli, è stato eseguito...

Nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, diretto dal dottor Marco Agostinelli, è stato eseguito...

Nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, diretto dal dottor Marco Agostinelli, è stato eseguito...

Nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, diretto dal dottor Marco Agostinelli, è stato eseguito per la prima volta nelle Marche un intervento di correzione di una dismetria di circa 7 centimetri agli arti inferiori su un paziente di 30 anni. L’équipe, composta dai medici Stefano Cecconi, Donato Carola, Marco Agostinelli e dall’anestesista Daniela Antonelli, oltre che da una valida ed esperta équipe di strumentisti, tecnici anestesiologici e di radiologia, ha proceduto mediante osteotomia femorale e successivo impianto di un chiodo endomidollare elettromagnetico allungabile. Il dispositivo, inserito nel canale midollare del femore, è dotato di un meccanismo interno che viene attivato dall’esterno tramite un controllo elettromagnetico. In questo modo è possibile ottenere un allungamento graduale e programmato dell’osso, generalmente nell’ordine di 1 mm al giorno, fino al raggiungimento della lunghezza desiderata. La tecnica presenta diversi vantaggi: non richiede fissatori esterni, riduce il rischio di infezioni cutanee, migliora la stabilità meccanica dell’arto e consente una riabilitazione più agevole. "Con questo intervento, l’ospedale di Senigallia conferma la propria vocazione all’innovazione chirurgica in campo ortopedico – commenta il dottor Agostinelli – offriamo così soluzioni terapeutiche più efficaci".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata