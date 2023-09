Orzinuovi che debutto: Vigevano cede 69-67, Cantù vince facile a Basket

La prima partita ufficiale della nuova, attesa stagione, che rivedrà la formazione orceana ai nastri di partenza della A2, si è conclusa per l’AgriBertocchi Orzinuovi con una vittoria (69-67) su Vigevano tanto sofferta quanto preziosa per la fiducia della matricola biancazzurra.

La squadra del nuovo coach Andrea Zanchi si è imposta nei secondi finali della prima giornata del girone di Supercoppa ed ora tornerà in campo venerdì a Verona in casa della Scaligera. Un arrivo al fotofinish (dopo i tre punti messi a segno da Donzelli a 15 secondi dal termine, gli ospiti a fil di sirena hanno tentato e sbagliato con Peroni il tiro del controsorpasso) che ha permesso al neo-tecnico di Orzinuovi di tracciare con soddisfazione il punto della situazione: "Posso ribadire quello che ho detto anche ai giocatori al rientro negli spogliatoi - è l’analisi di Andrea Zanchi - Comunque fosse andata a finire la partita, avrei detto fatto loro i miei complimenti. Per quello che siamo adesso, per il carico di lavoro e per la poca conoscenza reciproca, riuscire a disputare una partita così intensa non è affatto cosa di poco conto". Successo anche per Cantù che ha agevolmente piegato Monferrato (96-72)

Luca Marinoni