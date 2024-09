"Oscar e la dama in rosa", in scena al teatro Comunale

"Oscar e la dama in rosa" è il titolo dello spettacolo teatrale in programma stasera alle 21 al teatro comunale di Loreto. Un viaggio magico incentrato sulla permanenza di un bambino all’ospedale nel mondo delle cure palliative tra sogno, realtà e poesia, per la regia di Emanuele Pianta, tratto dal libro di Eric-Emmanuel Schmitt. Presenta la serata Stefano Leva. L’ingresso è a offerta libera. L’iniziativa ha scopo benefico ed è organizzata in favore dell’hospice di Loreto per sensibilizzare la popolazione sul tema. Presente con il suo contributo la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto.