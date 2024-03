Osimana, arriva un pari nel silenzio. Il Montefano in 10 regge sino alla fine

OSIMANA

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (24’ st Straccio), Borgese (16’ st Bambozzi), Patrizi, Micucci, Bugaro (44’ st Colonnini), Fermani N., Tittarelli, Buonaventura (33’ st Mercanti), Alessandroni. Panchina: Piergiacomi, Baiocco, Labriola, Montesano, Di Lorenzo. All. Aliberti.

MONTEFANO: David, Morazzini, Postacchini, Alla, Monaco, Orlietti, De Luca G. (30’ st De Luca E.), Guzzini (17’ st Di Matteo), Dell’Aquila (24’ st Papa), Palmucci (38’ st Stampella), Bonacci (33’ st Marasca). Panchina: Bentivoglio, Pjetri, Camilloni, Cingolani. All. Mariani.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno.

Note: espulso al 31’ st Orlietti per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Bugaro, De Luca G. e Postacchini.

Un punto a testa tra Osimana e Montefano nel recupero della 24esima giornata di Eccellenza. Si gioca nel silenzio del San Giobbe per via delle porte chiuse per la squalifica di 18 mesi del Diana e l’obbligo imposto dal giudice sportivo all’Osimana di giocare in campo neutro e senza pubblico dopo le intemperanze dei tifosi nel match di Coppa a Massa Martana. Si calcia nel pantano filottranese per via del maltempo che si è abbattuto con le due squadre che si presentano non al completo: l’Osimana orfana di Pasquini, Riccardo Fermani e Bellucci, mentre gli ospiti senza Sindic, Latini e Calamita. Parte forte l’Osimana, ma il Montefano è attento in difesa. Sono proprio i viola a rendersi per primi pericolosi con una conclusione quasi dal limite dell’area di Bonacci che colpisce il palo. L’Osimana risponde subito, ma il diagonale di Alessandroni finisce a lato. E’ ancora il bomber dei giallorossi a cercare di rendersi pericoloso prima del duplice fischio. Nella ripresa la fatica si fa sentire, le occasioni latitano fin dopo la mezz’ora quando il Montefano rimane in dieci per l’espulsione di Orlietti per fallo su chiara occasione da gol. Una ripartenza da applausi dei ‘senzatesta’ iniziata da Buonaventura e proseguita da Alessandroni e Tittarelli con quest’ultimo che serve Straccio steso da Orlietti. Ma l’Osimana nello scorcio finale di partita non riesce a dare la zampata vincente. Le occasioni capitano ad Alessandroni, Bambozzi, ma il pallone calciato da quest’ultimo su punizione viene deviato da David sulla traversa.

Eccellenza. Classifica: Civitanovese 46; Montefano 42; Chiesanuova 39; Castelfidardo, Montegranaro e Urbino 38; K Sport Montecchio 37; Maceratese 36; Osimana e Urbania 33; Tolentino 32; Jesina 27; Monturano 19; Sangiustese Vp 18; Montegiorgio 17; Atletico Azzurra Colli 15.