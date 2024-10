Osimana, c’è la Coppa Italia. Mal di trasferta da superare

Un’altra trasferta per l’Osimana, ma stavolta in Coppa Italia. Si gioca oggi a Urbania (ore 14:30, al comunale Giuseppe Guerra) la partita di andata della semifinale della Coppa di Eccellenza (la gara di ritorno si disputerà mercoledì 13 novembre a Osimo). I giallorossi sperano di invertire il trend lontano dal Diana visto che complessivamente tra Coppa e campionato dalle sei trasferte sono arrivate quattro sconfitte (l’ultima domenica a Montecchio) e due vittorie. Non conosce mezze misure per ora la squadra allenata da Claudio Labriola lontano da casa chiamata nel pomeriggio da una lunga e difficile trasferta, da non sbagliare, visto che la Coppa è un obiettivo per i senza testa, campioni in carica.

Labriola non potrà schierare la formazione tipo visto che nella squadra giallorossa ci sono tre squalificati: Bellucci, Calvigioni e Mosquera, mentre rientrerà dopo lunga squalifica Bambozzi. L’Urbania - che può contare sull’ex Nunez - è reduce dalla vittoria in campionato di misura contro la Sangiustese Vp occupando la quarta posizione in classifica assieme al Matelica con due punti in più dell’Osimana. "L’Urbania ha dei valori importanti come del resto li abbiamo noi - dice mister Labriola –. Una squadra che non è partita benissimo in campionato, ma poi si è ripresa inanellando una serie di risultati utili. Mi aspetto una partita combattuta, equilibrata, bisognerà fare attenzione agli episodi che alla lunga potrebbero fare la differenza. Ci mancheranno oltre i tre squalificati anche Triana e Mercanti. Bisognerà sicuramente alzare il livello di attenzione, perché le prestazioni non sono mai mancate, ma ci hanno penalizzato delle ingenuità e disattenzioni". Da non ripetere in Coppa se non si vorrà compromettere il cammino nella competizione tricolore. L’altra semifinale vedrà confrontarsi Chiesanuova e Monturano (ore 19). Mano pesante del giudice sportivo anche per il Chiesanuova. Mister Mobili dovrà fare a meno di Carnevali, Fatone, Sbarbati e Tempestilli. Coppa Italia Promozione. Sempre oggi si giocheranno due partite che riguardano le nostre squadre valide per il ritorno degli ottavi di finale. Marina-Barbara Monserra (ore 14:30, 2-1 risultato dell’andata) e Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina (ore 20, 2-3 all’andata). Nel Marina squalificato Ogiesoba, nel Moie Vallesina Costantini.