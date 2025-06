Osimana conferma il giovane attaccante Diego Gigli con un contratto biennale

In casa Osimana (Eccellenza) continuano le conferme. Stavolta con i giovani e nel reparto attaccanti. La dirigenza giallorossa fa sapere che "si è mossa per tempo per confermare il talentuoso attaccante Diego Gigli" facendogli firmare un contratto addirittura di due anni. Un cognome che a Osimo conoscono bene, figlio d’arte, il padre Angelo aveva vestito il giallorosso. Quello che ha indossato anche la stagione passata il figlio Diego, classe 2006, trovando sempre più spazio nel corso della stagione anche se in varie occasioni partendo dalla panchina. Prestazioni che hanno convinto la dirigenza nel confermare Gigli fino al 2027 con un biennale, con la società che sembra intenta a valorizzare i giovani. Visto anche che alcuni over dovrebbero salutare, in primis Alessandro Borgese, classe 1985, e sarà una grossa perdita per l’Osimana in termini di qualità ed esperienza. Al ds Mauro Chiodini e a mister Claudio Labriola il compito arduo di dover rimpiazzare un elemento così importante per il centrocampo giallorosso visto che dovrebbero salutare anche Micucci e Calvigioni.