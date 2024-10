Osimana d’alta quota: mai fatti tanti punti

Entusiasmo a Osimo. L’Osimana (Eccellenza) è reduce da due vittorie di fila in casa in campionato (l’ultima domenica contro i Portuali con tanto di debutto del nuovo inno ufficiale ’Giallorosso unico amore’ suonato e cantato più volte al Diana, nato da un’idea del Dj Daniele Gasparini in collaborazione con Gerardo Stacchietti) e dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza conquistata la scorsa settimana a Matelica dopo la lotteria dei calci di rigore. E ora Patrizi e compagni sono attesi da due partite alquanto ostiche e soprattutto lontano da casa. Due delle trasferte più lunghe della stagione, tra campionato e Coppa.

Domenica la prima, a Montecchio, una sfida di campionato che vale l’alta classifica visto che le due formazioni sono appaiate al terzo posto in classifica assieme alla Sangiustese a soli tre punti dalla vetta occupata dalla Maceratese e a due dal Chiesanuova (mai nelle precedenti stagioni l’Osimana aveva conquistato così tanti punti, 13, nelle prime sette giornate). Tre giorni dopo l’Osimana viaggerà ancora, a Urbania, dove mercoledì sarà in programma la gara di andata della semifinale di Coppa (il ritorno si giocherà a Osimo il 13 novembre).

E i giallorossi a Urbania non potranno contare su tre giocatori squalificati: Bellucci, Calvigioni e Mosquera. Rientrerà invece scontata la lunga squalifica dopo la Coppa della scorsa stagione a Massa Martana, Bambozzi. L’altra semifinale sarà tra Chiesanuova e Monturano. Mano pesante del giudice sportivo anche per il Chiesanuova.

Mister Mobili dovrà fare a meno di Carnevali, Fatone, Sbarbati e Tempestilli. A proposito di squalifiche in Coppa, in quella di Promozione una giornata di stop per Ogiesoba (Marina) e a Costantini (Moie Vallesina).

Esoneri. Saltano due panchine in Eccellenza dopo la settima giornata. Mister Luca Manisera non è più l’allenatore del Montefano. Fatale per il tecnico ex Vigor Castelfidardo il ko interno di domenica contro il Monturano dopo la sconfitta di una settimana prima a Osimo. Sollevato anche Salvatore Fusco dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra dell’Atletico Mariner dopo lo 0-5 casalingo patito contro il K Sport Montecchio Gallo. Al suo poso Giuseppe Puddu.