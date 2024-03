Osimana, dopo il caos ora si gioca: "Limitare gli errori col Montefano"

"Ora giochiamo". L’Osimana torna oggi in campo a distanza di una settimana dall’ultima partita, quella in Coppa Italia con la beffarda eliminazione sul campo parrocchiale di Massa Martana. Oggi c’è il campionato dove i giallorossi sfideranno il Montefano. A porte chiuse, al San Giobbe di Filottrano (ore 15, ci sarà la diretta tv sul canale 13 Tvrs, in streaming su tvrs.it e dall’app "MyTvrs"), dopo la squalifica di un anno e mezzo del Diana con obbligo per la società senzatesta di giocare le partite in campo neutro e senza pubblico dopo le intemperanze (con sputi, lancio di oggetti e di liquidi verso l’assistente) dei tifosi avvenute nel campo umbro. Con tanto di ricorso fatto dalla società senzatesta. In attesa Patrizi & C. dovranno emigrare. Si sarebbe dovuto giocare domenica a Cingoli, ma la Questura di Macerata sabato ha vietato all’Osimana di giocare allo Spivach e in tutti gli altri stadi del Maceratese. Oggi sarà quindi Filottrano ad accogliere i senzatesta per una partita fondamentale per il proseguo del campionato per entrambi.

Ma una alla volta… Testa e gambe al Montefano, "una squadra seconda in classifica, che ha intensità - le parole di Sauro Aliberti, allenatore dell’Osimana -. Noi dovremo eliminare le tossine a livello psicologico, cercare di limitare al minimo gli errori e le superficialità, ma i ragazzi sono consapevoli della responsabilità". Intanto ieri sui canali ufficiali dell’Osimana c’è stato un lungo intervento del sindaco di Osimo Simone Pugnaloni e del presidente dell’Osimana Antonio Campanelli riguardo la maxi squalifica. Il presidente Campanelli si è scusato con la quaterna arbitrale "per dei comportamenti di alcuni tifosi che condanniamo, però non uccidete l’Osimana, soprattutto non uccidete la nostra passione e in quello che crediamo, perché diventa difficile andare avanti in queste condizioni".

Il sindaco poi fa un appello finale al giudice affinché metta "intorno a un tavolo la terna arbitrale, il quarto uomo e anche i tifosi. Le scuse devono arrivare dai tifosi che hanno compiuto quei gesti, ma se qualche errore arbitrale c’è stato e ci sta anche la quaterna deve ammettere ciò. Solo il giudice in questo momento con le testimonianze di entrambi può risolvere il problema. La quaterna arbitrale rivedendo le immagini può ammettere di aver sbagliato, come alcuni tifosi che hanno compiuto quei gesti devono trovare la forza e il coraggio per l’amore dell’Osimana non di autodenunciarsi, ma di dire di essere stati troppo esuberanti a compiere quei gesti".

Michele Carletti