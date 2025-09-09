Osimana e Fabriano Cerreto gongolano, Jesina da rivedere

Osimana e Fabriano Cerreto sugli scudi. Alla prima del campionato di Eccellenza fanno subito centro e con ugual risultato, entrambe con un gol per tempo. Il Fabriano Cerreto fa suo il derby casalingo contro la Jesina, prendendosi all’Aghetoni tre punti "in una partita difficile, contro una squadra che ha saputo tenere campo e palleggisto molto bene - il commento di Giacomo Del Bene, allenatore del Fabriano Cerreto -. Paradossalmente il gol iniziale ci ha resi un po’ timorosi e ha liberato mentalmente la Jesina che ci ha messo in difficoltà. Poi abbiamo fallito un paio di situazioni favorevoli in contropiede. Per fortuna non le abbiamo pagate care riuscendo a raddoppiare nel finale". Le reti per i cartai di Perrini e Leonardo Nacciarriti su rigore. Deluso per l’approccio, ma comunque fiducioso Gianmarco Malavenda, allenatore della Jesina. "Purtroppo come contro l’Osimana in Coppa siamo partiti male. Il Fabriano Cerreto è una squadra giovane, già in forma, sul primo gol abbiamo sbagliato lasciando libero l’uomo di colpire. Poi nella parte finale del primo tempo abbiamo fatto meglio ma non è bastato. Come nel secondo dove non siamo riusciti a sfruttare un paio di occasioni importanti. C’è da lavorare tanto ma sono fiducioso".

Fiducia e morale alto nell’Osimana che al Diana liquida il Montegranaro con un gol per tempo del giovane Gigli. Il primo con un destro a fil di palo che non lascia scampo al portiere. Il raddoppio in tuffo di testa dopo un’azione iniziata con una bella punizione di Buonaventura. "Abbiamo fatto un grande primo tempo – afferma Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana -. La squadra ha proposto un buon gioco nonostante la tegola dell’infortunio a Patrizi. I ragazzi sono stati veramente bravi passando meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo dovuto mettere l’elmetto e combattere perché sapevamo di dover affrontare una squadra importante e il Montegranaro lo è, ma abbiamo avuto un paio di palle gol in cui siamo riusciti a chiudere la gara. Merito ai ragazzi, fantastici, questa vittoria ci dà morale e fiducia". Nel prossimo turno Osimana è chiamata all’insidiosa trasferta di Fermignano (si giocherà sabato) contro una neopromossa uscita con un punto domenica in casa del Trodica. E a proposito di Trodica domenica la squadra di Buratti sarà di scena a Jesi contro i leoncelli che non vorranno fallire la prima casalinga stagionale. Fabriano Cerreto in casa della Sangiustese.