Osimana-Montefano domani a Filottrano

Adesso è ufficiale. Domani si giocherà al San Giobbe di Filottrano (ore 15) la partita di campionato Osimana-Montefano (Eccellenza) rinviata due giorni fa. L’ufficialità è arrivata ieri pomeriggio con il comunicato della Figc Marche, ma anche tramite i canali social ufficiali dell’Osimana. Il match si giocherà come da ordinanza a porte chiuse e la dirigenza giallorossa invita ‘’tutti i tifosi a non recarsi nei pressi dello stadio. Ci stiamo adoperando con l’emittente televisiva tvrs.it per dare la possibilità a tutti di seguire il match in diretta tv’’. Nel tardo pomeriggio di ieri la squadra è tornata ad allenarsi per un match di vitale importanza per il proseguo del campionato. Intanto domenica nel massimo campionato regionale si è disputata la 24^ giornata. Il Castelfidardo ha espugnato Urbino. Una vittoria per Lorenzo, l’ultrà fidardense venuto a mancare nei giorni scorsi per malattia. Ricordato dagli ultras biancoverdi come annunciato nell’immediata vigilia con uno striscione al Montefeltro: ‘Da ultras hai lottato e da questa curva non sarai dimenticato...Ciao Lorenzo’’. Onorato in campo con i tre punti dalla squadra con un gol per tempo. "Abbiamo vinto contro una grande squadra – afferma mister Giuliodori – e anche contro di noi l’Urbino l’ha confermato di esserlo. Una vittoria ottenuta soffrendo, da squadra vera, dove siamo stato bravi a sbloccarla nel primo tempo e a reggere l’urto nella ripresa quando l’Urbino ha preso campo. Abbiamo voluto portare a casa il risultato a tutti i costi, dimostrando di essere una squadra unita, compatta e con voglia di vincere". E continua la scalata dei fidardensi in classifica, ora al quarto posto, in pienza zona playoff. Non si ferma invece la discesa della Jesina che perde anche in casa del Monturano di misura e, come avviene ormai da diverse domeniche, arriva puntuale la contestazione dei tifosi rivolta verso la società. Una Jesina in caduta libera a livello di risultati, con un solo punto conquistato nelle ultime sette partite. ‘’Battersi è il minimo…la salvezza è d’obbligo" recitava lo striscione esposto dai tifosi presenti a Campiglione di Fermo. Quasi alla vigilia del match gli ultras si erano fatti sentire anche in città: ‘’Senza dignità e credibilità la nostra città non merita questa società’’. Fondamentale per evitare di sprofondare ancora più giù (i leoncelli sono quint’ultimi) sarà il match casalingo di domenica contro il Chiesanuova. Intanto in testa prosegue la corsa vincente della Civitanovese.