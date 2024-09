Osimana, Portuali e Fabriano a caccia di sorrisi e conferme

A caccia di conferme. Ci va l’Osimana - nella quarta giornata di Eccellenza - che ospita in casa un Urbino ambizioso e che in settimana si è rinforzato ancora di più. In gialloblu è arrivato Giuseppe Serges, attaccante, classe 2003, che può ricoprire diverse posizioni nel fronte offensivo. L’Osimana reduce dalla vittoria di Tolentino cerca il primo successo casalingo in campionato. Al secondo successo di fila in casa sperano i Portuali che ospitano il quotato Matelica al Del Conero con due volti nuovi. Nei dorici di Ceccarelli sono arrivati due classe 2004: il difensore Filippo Tavoni e l’attaccante Leo Vitucci. Il Fabriano Cerreto riceve la visita del Tolentino. I cartai dopo il blitz di Montefano devono confermare che la crisi di inizio stagione è solo un lontano ricordo. Anche se dall’altra parte i cremisi non vorranno sbagliare ulteriormente dopo il ko interno contro l’Osimana. In testa alla classifica c’è una Maceratese che finora non ha sbagliato niente: tre partite e tre vittorie per i biancorossi che oggi ospitano il Montegranaro. Un match che vale l’alta classifica è quello tra Chiesanuova e Sangiustese. Il programma.

Eccellenza, quarta giornata. Oggi (ore 15:30): Alma Juventus Fano-Urbania (ore 15), Chiesanuova-Sangiustese, Fabriano Cerreto-Tolentino, K Sport Montecchio Gallo-Montefano, Monturano-Atletico Mariner (ore 14:30), Osimana-Urbino, Portuali Ancona-Matelica (ore 15), Maceratese-Montegranaro (ore 15). Classifica: Maceratese 9; Matelica e Sangiustese 7; Montefano 6; Montegranaro e Chiesanuova 5; Monturano, Urbino, Osimana e Portuali Ancona 4; Urbania, K Sport Montecchio Gallo, Tolentino e Fabriano Cerreto 3; Atletico Mariner e Alma Juventus Fano 0.